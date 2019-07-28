شكرا لقرائتكم الأهلى لتأكيد التتويج بالدورى والزمالك لحفظ ماء الوجه فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في الثامنة من مساء اليوم،الأحد، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية نحو إستاد برج العرب حيث تُقام المباراة الهامة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في ختام بطولة الدوري الممتاز .

ورغم كون مباراة القمة "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الاهلي لقب الدوري في الجولة الماضية إلا أن مباراة الليلة تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الاهلي يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج فيما يتطلع الزمالك لتحقيق إنتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدري.

الاهلي يعلم جيداً أهمية مباراة الليلة وهو ما أكد عليه الجميع في الفريق عقب مباراة المقاولون الأربعاء الماضي التى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف وحسم بعدها لقب الدوري رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه وتحدث الجميع في القلعة الحمراء عن ضرورة مواصلة الفرحة بالفوز على الزمالك الليلة.

وشهدت التدريبات الماضية جلسات ومحاضرات مكثفة من جانب الجهاز الفني الذى قام بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال لقاء المقاولون ويأتي في مقدمتها الفرص السهلة المُهدرة التى يعاني منها الفريق لذا خصص لاسارتي جلسات خاصة للثنائي الهجومي وليد آزارو ومروان محسن كما قدم تعليمات خاصة للمدافعين وقال لاسارتي للاعبي الفريق أن الفوز على الزمالك في ختام بطولة الدوري منهم جداً حتى تكتمل فرحة الملايين من الأهلاوية وحتى لا يتم إفساد فرحة الفو بالدوري ، وطالب لاسارتي لاعبي فريقه بالاجتهاد والتركيز في لقاء الزمالك واللعب بجدية منذ أول دقيقة كما حدث في مباراة المقاولون حتى يتحقق الفوز في النهاية وتكتمل الفرحة بنهاية المسابقة ، وتابع المدير الفني في كلامه للاعبي الفريق: فرحة التتويج بالدوري ستكتمل بالفوز على الزمالك أيضاً لأنه المنافس التقليدي للأهلي محلياً..لذا عليكم التركيز واللعب برجولة منذ البداية للنهاية.

وإستقر الجهاز الفني للفريق على خوض المباراة بنفس تشكيل مباراة المقاولون فمن المقرر أن يلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول ،حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي ووليد أزارو ، ولا يوجد خلاف في الجهاز الفني إلا على لاعبين هما ، المدافع الذى سيلعب بجوار أيمن أشرف بعد عودة ياسر ابراهيم من الأيقاف حيث يدرس لاسارتي الإستعانة بياسر أبراهيم أو رامي ربيعة بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة ، أما الجدل الأخر في تشكيل الاهلي فيتمثل في صالح جمعة أو وليد سليمان حيث يفاضل لاسارتي حالياً بين الثنائي للإستعانة بأحدهما في التشكيل الاساسي على أن يجلس الأخر على الدكة ليكون روقة رابحة في اللقاء المرتقب.

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في المقابل، يخوض فريق الزمالك مباراة القمة بحثا عن الفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بعد ضياع لقب الدورى، كما يتطلع الجهاز الفني لحسم البطولة الخاصة بين الناديين في المباراة وحرص الجهاز الفنى للقلعة البيضاء على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في الفترة الماضية لتجنب تكرارها في لقاء اليوم، كما قام الجهاز الفني بمتابعة تسجيلا للقاء الأهلي والمقاولون العرب الأخير لدراسة المنافس جيدا بجانب عدد من تسجيلات مباريات الأهلى الأخيرة للوقوف على كافة النقاط.

وطالب خالد جلال من لاعبى الزمالك ضرورة تحقيق الفوز في المباراة لمصالحة الجماهير البيضاء بعد ضياع اللقب وأكد للاعبين أن المباراة ستكون صعبة رغم حسم المنافس للقب الدوري خاصة وأن المباراة بطولة خاصة بين القطبين، يدخل الزمالك اللقاء مفتقداً عدداً من لاعبيه أمثال مصطفى فتحى وخالد بوطيب لعدم الجاهزية ويوسف أوباما للإيقاف وحازم إمام وبهاء مجدى للرؤية الفنية.

كما شدد خالد جلال فى حديثه الأخير مع لاعبى الزمالك أنه يثق في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة وطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر أخر بعيدا عن اللقاء خاصة الأنباء حول الصفقات والراحلين عن الفريق بعد القمة 118 وشدد إن على الجميع داخل الفريق التركيز فقط فى اللقاء كما تحدث بشكل خاص مع الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق حول أهمية إعادة الاتزان لخط الوسط الذى كان يعد عاملاً مهما فى تفوق الفريق هذا الموسم بجانب دورهما المحورى خلال سير اللقاء فى التحكم فى رتم المباراة.

واختتم الفريق الأبيض تدريبه بالأمس على ملعب برج العرب استعدادا للقاء قبل أن يلقي خالد جلال محاضرة فنية بعد التدريب الأخير شرح خلالها طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف بالفريق الأحمر لاستغلالها في اللقاء وحذر المدير الفني اللاعبين من قوة هجوم الفريق المنافس وطالب لاعبي الوسط والدفاع بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب بالأهلي وعدم منحهم مساحات للهجوم.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على خوض مباراة القمة بنفس تشكيل الفريق في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسيكون التشكيل مكون من عماد السيد لحراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز في الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن في الوسط وعمر السعيد في الهجوم.