رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في مباراة القمة

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استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال على تشكيل فريقه في مباراة القمة أمام الأهلي في الساعة الثامنة من مساء اليو في ختام بطولة الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو

الأهلي يهزم الزمالك 7-0 في شهر يوليو

سبق وتقابل الأهلي والزمالك في 11 مواجهة سابقة خلال شهر "يوليو" فاز المارد الأحمر في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما بينما لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار في مباريات القمة بهذا الشهر.

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وجاءت مواجهات الأهلي ضد الزمالك في شهر "يوليو"على النحو التالي:

-13 يوليو 1984: تعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة جمعتهما بالدوري الممتاز، سجل للأحمر (خالد جاد الله – علاء ميهوب)، وسجل للأبيض (ناصر إبراهيم – كوارشي)

-4 يوليو 1997: تغلب الأهلي على غريمه الزمالك 3 – 1 في الدوري الممتاز، سجل الأهداف (هادي خشبة "هدفين" – حسام حسن)، وأحرز هدف الفارس الأبيض (أحمد الكاس)

-17 يوليو 2000: حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

-2 يوليو 2007: حقق الأهلي انتصارًا مثيرًا على الزمالك 4-3 في نهائي كأس مصر، سجل أهداف المارد الأحمر (أسامة حسني "هدفين" – عماد متعب – أبوتريكة)، وسجل للأبيض (عمرو زكي – شيكابالا – جمال حمزة)

-20 يوليو 2008: تغلب الأهلي على الزمالك 2-1 في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف (فلافيو – أحمد حسن)، وأحرز هدف أبناء ميت عقبة (جمال حمزة).

-27 يوليو 2008: فاز الأهلي على الزمالك 2- 0 في لقاء السوبر المصري، وسجل الهدفين (أحمد حسن – إينو).

-22 يوليو 2012: فاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف لـ(أبوتريكة) في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

-24 يوليو 2013: تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل للأحمر (أبوتريكة)، وجاء هدف الفارس الأبيض بأقدام (أحمد جعفر).

-21 يوليو 2015: فاز الأهلي على الزمالك 2-0 في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، سجل الهدفين (مؤمن زكريا).

-9 يوليو 2016: حسم التعادل السلبي قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

-17 يوليو 2017: تغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين دون مقابل في قمة الدوري الممتاز، سجل الأهداف (جونيور أجايي – وليد سليمان)