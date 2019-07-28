رياضة | الأهلي والزمالك في قمة "البطولة الخاصة" ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك في قمة "البطولة الخاصة" ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في الساعة الثامنة مساء اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية 3-1 لكنه يعتبر لقاء الزمالك مباراة قمة وبطولة خاصة بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الدور الأول.

بينما يسعى الزمالك لإفساد فرحة الدوري على الأهلي والوصول للنقطة الخامسة والسبعين وامتصاص غضب جماهير القلعة البيضاء الحزينة بسبب ضياع الدوري إلى جانب الفوز ببطولة القمة الخاصة.

الأهلي يهزم الزمالك 7-0 في شهر يوليو

سبق وتقابل الأهلي والزمالك في 11 مواجهة سابقة خلال شهر "يوليو" فاز المارد الأحمر في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما بينما لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار في مباريات القمة بهذا الشهر.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد الزمالك في شهر "يوليو"على النحو التالي:

-13 يوليو 1984: تعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة جمعتهما بالدوري الممتاز، سجل للأحمر (خالد جاد الله – علاء ميهوب)، وسجل للأبيض (ناصر إبراهيم – كوارشي)

-4 يوليو 1997: تغلب الأهلي على غريمه الزمالك 3 – 1 في الدوري الممتاز، سجل الأهداف (هادي خشبة "هدفين" – حسام حسن)، وأحرز هدف الفارس الأبيض (أحمد الكاس)

-17 يوليو 2000: حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

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-2 يوليو 2007: حقق الأهلي انتصارًا مثيرًا على الزمالك 4-3 في نهائي كأس مصر، سجل أهداف المارد الأحمر (أسامة حسني "هدفين" – عماد متعب – أبوتريكة)، وسجل للأبيض (عمرو زكي – شيكابالا – جمال حمزة)

-20 يوليو 2008: تغلب الأهلي على الزمالك 2-1 في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف (فلافيو – أحمد حسن)، وأحرز هدف أبناء ميت عقبة (جمال حمزة).

-27 يوليو 2008: فاز الأهلي على الزمالك 2- 0 في لقاء السوبر المصري، وسجل الهدفين (أحمد حسن – إينو).

-22 يوليو 2012: فاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف لـ(أبوتريكة) في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

-24 يوليو 2013: تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل للأحمر (أبوتريكة)، وجاء هدف الفارس الأبيض بأقدام (أحمد جعفر).

-21 يوليو 2015: فاز الأهلي على الزمالك 2-0 في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، سجل الهدفين (مؤمن زكريا).

-9 يوليو 2016: حسم التعادل السلبي قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

-17 يوليو 2017: تغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين دون مقابل في قمة الدوري الممتاز، سجل الأهداف (جونيور أجايي – وليد سليمان)