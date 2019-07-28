رياضة | الأهلي والزمالك: 7-0 في شهر يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك: 7-0 في شهر يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الساعة الثامنة مساء اليوم في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة الماضية على المقاولون العرب، حيث تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن غريمه الزمالك صاحب المركز الثاني بـ72 نقطة.

وسبق وتقابل الأهلي والزمالك في 11 مواجهة سابقة خلال شهر "يوليو" فاز المارد الأحمر في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما بينما لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار في مباريات القمة بهذا الشهر.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد الزمالك في شهر "يوليو"على النحو التالي:

-13 يوليو 1984: تعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة جمعتهما بالدوري الممتاز، سجل للأحمر (خالد جاد الله – علاء ميهوب)، وسجل للأبيض (ناصر إبراهيم – كوارشي)

-4 يوليو 1997: تغلب الأهلي على غريمه الزمالك 3 – 1 في الدوري الممتاز، سجل الأهداف (هادي خشبة "هدفين" – حسام حسن)، وأحرز هدف الفارس الأبيض (أحمد الكاس)

-17 يوليو 2000: حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

-2 يوليو 2007: حقق الأهلي انتصارًا مثيرًا على الزمالك 4-3 في نهائي كأس مصر، سجل أهداف المارد الأحمر (أسامة حسني "هدفين" – عماد متعب – أبوتريكة)، وسجل للأبيض (عمرو زكي – شيكابالا – جمال حمزة)

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-20 يوليو 2008: تغلب الأهلي على الزمالك 2-1 في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف (فلافيو – أحمد حسن)، وأحرز هدف أبناء ميت عقبة (جمال حمزة).

-27 يوليو 2008: فاز الأهلي على الزمالك 2- 0 في لقاء السوبر المصري، وسجل الهدفين (أحمد حسن – إينو).

-22 يوليو 2012: فاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف لـ(أبوتريكة) في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

-24 يوليو 2013: تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل للأحمر (أبوتريكة)، وجاء هدف الفارس الأبيض بأقدام (أحمد جعفر).

-21 يوليو 2015: فاز الأهلي على الزمالك 2-0 في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، سجل الهدفين (مؤمن زكريا).

-9 يوليو 2016: حسم التعادل السلبي قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

-17 يوليو 2017: تغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين دون مقابل في قمة الدوري الممتاز، سجل الأهداف (جونيور أجايي – وليد سليمان)