رياضة | تقارير: هيرفي رينارد مديرا فنيا للسعودية ولا عزاء لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: هيرفي رينارد مديرا فنيا للسعودية ولا عزاء لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب سيتولى تدريب منتخب السعودية رغم رغبة مصر في التعاقد معه.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي مع هيرفي رينارد لتدريب الفريق لمدة عامين ونصف العام.

وأوضحت الصحيفة أن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي يعمل حاليًا على إعداد مقطع مصور خاص لإعلان تولي هيرفي رينارد لمهمته الجديدة.