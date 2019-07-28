رياضة | مفاجأة.. جماهير الريال تطالب برحيل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جماهير الريال تطالب برحيل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وآثارت الهزيمة القاسية أمام أتليتكومدريد غضب جماهير الريال، وعقب انتهاء المباراة، طالب الكثير من الجماهير عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، قبل إنطلاق الموسم الجديد.
وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسما متداولا؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بيل و(داني) كابايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".
وشكك آخر في قدرات "زيدان" بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس، بينما سخر مشجع آخر: " ريال مدريد ليس أفضل فريق في مدريد".
يذكر أن زيدان قد عاد لتدريب ريال مدريد قرب نهاية الموسم الماضي، وسط طموحات كبيرة للجماهير بقدرته علي إعادة بريق الفريق الملكي الذي افتقده بالموسم الماضي، ولكن بعد خسارة أمس أمام أتليتكو يبدو أن هناك قلق لدي الجماهير المدريدية من تكرار مأساة الموسم الماضي.