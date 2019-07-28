شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل الأهلي انتصاراته في يوليو أم يحقق الزمالك فوزه الأول؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيم في شهر يوليو من قبل 11 مواجهة بين الأهلي والزمالك، منها 6 مباريات في الدوري، ومباراة واحدة في مسابقتي الكأس والسوبر، وثلاثة لقاءات في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباريات القمة في شهر يوليو تفوقا تاما للأهلي حيث نجح في الفوز في سبعة مباريات،وكانت نتيجة التعادل في أربعة، ولم يفز الزمالك مطلقا على الأهلي في شهر يوليو.

ويلتقي في الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة118 وذلك في ختام الدوري الممتاز الذي نجح الاهلي في حصد لقبه منذ الجولة القبل الأخيرة بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة اهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 77نقطة وبفارق خمس نقاط عن وصيفه ومنافسه المعتاد الزمالك.

كانت أولي المباريات بينهما في يوليو عام 1984 في دوري موسم 83-84 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، سجل للاهلي خالد جاد الله وعلاء ميهوب ،وسجل للزمالك نصر ابراهيم وكوارشي.

وفي 4 يوليو عام 1997 حقق الاهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في دوري موسم 96-97،سجل للأحمر هادي خشبة هدفين وحسام حسن،بينما سجل أحمد الكاس للزمالك.

وشهد يوم 17 يوليو من عام 2000 التعادل الاول بينهما في مباريات القمة بهذا الشهر ،وكان بدون أهداف في دوري موسم 99-2000.

وحقق الأهلي الانتصار على الزمالك في 21 يوليو من عام 2015 بهدفين لمؤمن زكريا وذلك في دوري 2014-2015.

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وتعادل الفريقان بدون أهداف في 9 يوليو من عام 2016 في دوري 2015-2016.

وواصل الأهلي تفوقه على الزمالك في شهر يوليو وحقق الانتصار في يوم 17 من عام 2017 بهدفين نظيفين لوليد سليمان وجونيور اجايي في دوري موسم 2016-2017، وكانت هذه آخر مواجهة بينهما في ذات الشهر ببطولة الدوري الممتاز.

وفِي الثاني من يوليو بعام 2007 حقق المارد الأحمر البطولة على حساب الزمالك بالفوز 4-3 في مباراة ماراثونية امتدت للأوقات الإضافية وأحرز أهداف الاهلي عماد متعب ومحمد أبوتريكة وأسامة حسني هدفين، بينما سجل للزمالك عمرو ذكي وشيكابالا وجمال حمزة.

والتقي القطبان في 27 يوليو من عام 2008 في بطولة السوبر المصري والتي حققها الأهلي بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما احمد حسن ومعتز إينو.

وتواجه الفريقان في الدور ربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا وذلك في 20 يوليو عام 2008 وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لفلافيو وأحمد حسن مقابل هدف لجمال حمزة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف سجله محمد أبوتريكة في يوم 22 يوليو عام 2012 وذلك في ربع نهائي دوري الأبطال الافريقي.

وشهدت آخر المواجهات بين الفريقين في شهر يوليو ببطولة أفريقيا تعادلا إيجابيا بينهما وذلك يوم 24 يوليو بعام 2013 سجل للأحمر محمد ابو تريكة وللابيض احمد جعفر.

وتعد مباراة اليوم بينهما هي الثانية عشر في تاريخ مواجهات القطبين في شهر يوليو، فهل يستمر تفوق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في المباريات بينهما في هذا الشهر، أم يكسر الأبيض عقدة مباريات القمة في شهر يوليو ويحقق فوزه الأول على الأهلي في هذا الشهر،أو يكون التعادل الخامس بينهما في شهر يوليو.