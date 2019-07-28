شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 118: الأهلي يسعى لنهاية سعيدة للموسم.. والزمالك يأمل في مصالحة جماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في الثامنة من مساء الأحد، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية، حيث تنطلق مباراة القمة المصرية رقم 118 بين الأهلي والزمالك، في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وتختتم منافسات الدوري الممتاز في موسمه الحالي اليوم بعدما امتدت لأشهر طويلة بسبب إيقاف المسابقة لمدة شهر كامل بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

وقبل مباراة القمة اليوم، كان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في مباراته الماضية، مستغلا تعثر الزمالك بتعادله مع الجونة بنتيجة 2-2.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 77 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ثم المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

وللموسم الرابع على التوالي، تقام مباراة القمة في نهاية مسابقة الدوري، ويكون الأهلي قد حسم اللقب قبل اللقاء.

وفي آخر عشر مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة، سواء في الدوري أو كأس مصر أو السوبر، سنجد أن الأهلي حقق خمسة انتصارات، مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك، وتعادلا مرتين.

وآخر لقاء جمع الفريقين كان في الدور الأول من دوري الموسم الحالي، يوم 30 مارس الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت سقوط أمطار غزيرة على أرضية ملعب برج العرب أيضا.

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ويدخل الأهلي مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما نجح في حسم لقب الدوري رغم الصعوبات التي واجهته في بداية المسابقة، وتأخره في جدول الترتيب خلال الدور الأول للمسابقة.

ويبحث الأهلي عن تأكيد تفوقه على الزمالك، وعلى نهاية سعيدة للموسم، فيما يأمل الزمالك في تحقيق انتصار لمصالحة جماهيره وتعويض لقب الدوري الذي فقده الفريق الأبيض في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

ويدخل الأهلي لقاء القمة بقوته الضاربة، بوجود جميع عناصره الأساسية، وأبرزهم النجم التونسي على معلول هداف الفريق برصيد 7 أهداف، وأكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف أيضا، بجانب حسين الشحات الذي توهج في لقاء الأهلي الماضي أمام المقاولون العرب وسجل هدفين، وكذلك المهاجم المغربي وليد أزارو، ورمضان صبحي وصانع الألعاب صالح جمعة، ووليد سليمان.

ويغيب عن الأهلي الرباعي المصاب شريف إكرامي حارس المرمى، وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، بجانب بعض اللاعبين المستبعدين لأسباب فنية وأبرزهم إسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد شريف.

أما الزمالك، فيسعى لتكرار ما فعله في نهاية الموسم الماضي، حينما كان الأهلي قد حسم اللقب لصالحه أيضا، وانتصر الفريق الأبيض في لقاء القمة بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الدوري.

ويفتقد الزمالك لجهود عدة لاعبين على رأسهم الحارس الأساسي للفريق محمود عبدالرحيم «جنش»، ومحمود كهربا الذي رحل عن الفريق إلى أفيس البرتغالي، وبجانب يوسف إبراهيم «أوباما» بسبب الإيقاف، المغربي خالد بوطيب وحازم إمام وبهاء مجدي لأسباب فنية.

ويأمل الزمالك في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري، بعد فوزه في المباراة الأخيرة له بالمسابقة على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، حيث سجل ثلاثية الفريق محمود علاء وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

وتعد هذه مباراة القمة الثانية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، بعدما تواجد على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر في مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي، والتي واجه فيها السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك.

كما هو الحال لخالد جلال المدير الفني الحالي للزمالك، والذي تولى المهمة خلفا لجروس، حيث تعد هذه مباراة القمة الثانية له، بعدما أشرف على الزمالك في مباراة القمة 116 في ختام الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1، إذ سجل هدفي الزمالك حينها أيمن حفني وكابونجو كاسونجو، فيما أحرز هدف الأهلي وليد سليمان.