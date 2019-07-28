غياب لمسئولى اتحاد الكرة فى القمة 118...

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جدة - عمرو شويل تشهد قمة الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأحد في الجولة ال ٣٤ والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، غياب لمسؤولى اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذي و والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وذلك بسبب عدم الارتباط بتسليم درع الدوري للأهلي خلال لقاء اليوم بصفته بطلا للدوري الممتاز بعد حسمه اللقب قبل لقاء اليوم وزياد الفارق مع الزمالك حيث رفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة فيما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة .
أكد مسؤولو اتحاد الكرة علي اقامة احتفالية خاصة عقب عيد الاضحي لتسليم درع الدوري للأهلي الي جانب توزيع جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمي ولاعب ناشيء و حكم و مدرب ونادي الي جانب تكريم الأندية الصاعدة للدوري الممتاز من القسم الثاني وهي طنطا و أسوان و اف سي مصر الي جانب الأندية الصاعدة من القسم الثالث للثاني.
وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن النادي الاهلي هو صاحب المباراة والمسئول عن تنظيم لقاء اليوم والمقصورة بالإضافة لمساعدة من منطقة الإسكندرية لقب لكرة القدم.
كما طلب مسؤولو اتحاد الكرة من ناديي الأهلي والزمالك خلال الاجتماع الأمني قبل القمة الالتزام بحضور ٣٠ فرد للناديين فقط بواقع ١٥ فرد لكل نادي من مجلس إدارة الناديين والمكاتب التنفيذية وذلك اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين بعد حضور نفس العدد في مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي والتي كان ينظمها الزمالك بصفته صاحب اللقاء وقتها.
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