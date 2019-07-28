شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخصص 3 مراقبين لقمة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص اتحاد الكرة 3 مراقبين لمباراة الأهلي والزمالك التى تقام الليلة فى ختام الدورى، بواقع مراقب للمسابقات وآخر مراقب أمني ومراقب لطاقم الحكام الأجنبي الذي يدير اللقاء. من المقرر أن تغلق أبواب استاد برج العرب في السابعة مساء اليوم وقبل انطلاق المباراة بساعة الي جانب حضور الفريقين للملعب في السادسة والربع مساءا. وحسم الأهلى درع الدورى للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم

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