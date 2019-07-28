شكرا لقرائتكم خالد جلال يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، على تشكيل الفريق فى مواجهة الأهلى، في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، في ختام بطولة الدوري الممتاز فى القمة 118 وتوج الأهلى بلقب البطولة بشكل رسمى ولكن تعد المباراة بمثابة بطولة خاصة لجماهير القطبين. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك القمة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما محمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن أو أيمن حفنى. خط الهجوم: عمر السعيد.

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