"نجوم القلعة البيضاء السابقون"...حمادة عبد اللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك في مباراة القمة.... هشام يكن: فوز المارد الأبيض على الأهلي ستجعل فرحة الأحمر غير مكتملة

اعداد محمد بشاري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الثامنة مساء الأحد 28 يوليو الى إستاد برج العرب بالإسكندرية حيث يستضيف لقاء القمة الـ 118 للدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأخير لعمر المسابقة.

وتعد مواجهة القمة الـ 118 بطولة خاصة لقطبي الكرة المصرية خاصة بعد حسم الأهلي لدرع الدوري لهذه النسخة قبل خوض هذه المباراة بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك لتعد هذه المباراة تحصيل حاصل .

وأكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق بذلوا مجهود كبير في الدور الأول من الدوري المصري رغم خسارة اللقب بالنهاية.

وقال يكن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الفوز سيعطي اريحية للزمالك بالفترة القادمة، وسيعطيهم ثقة أن يعودوا بالموسم المقبل ويتوجوا باللقب".

وأكمل : "الفوز بالدوري سيجعل فرحة الأهلي غير مكتملة وليس لها طعم، كما أن جماهير السوشيال ميديا تفرح بالفوز وتعد بطولة لوحدها".

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كما أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، على أهمية فوز الزمالك في مباراة الغد على الأهلي بمباراة القمة في ختام مباريات الدوري العام.

وقال عبد اللطيف خلال حوار لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «الزمالك هو من فرط في الدوري .. والفوز علي الأهلي أقل ترضية للجمهور»، وأردف: «لابد أن يتغير تفكير خالد جلال أهم شيء أن لا نخسر غدا فضربتين في الرأس توجع.. لازم نلعب على المكسب».

وتابع: «أيمن حفني لابد وان يتواجد منذ بداية المباراة، وأن يتم غلق منتصف الملعب أمام لاعبي الأهلي بثلاثة لاعبين من الأبيض».

وأضاف: «أراها مباراة أعصاب»، فمن يملك الثبات الانفعالي والهدوء سيفرض سيطرته، أتمنى أن تتحلى المباراة بالروح الرياضية أولا لأنه في النهاية «كلنا مصريين».