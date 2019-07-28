باولو ديبالا يرفض مغادرة يوفنتوس

رفض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي ترك السيدة العجوز بعد ارتباطه الوثيق بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف كجزء من صفقة تبادلية.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية يرغب ديبالا بالبقاء في يوفنتوس والقتال من أجر حجز

مكاناً تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري بالموسم المقبل.تدرك شبكة سكاي سبورتس أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض لمهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وكان على استعداد لإدراج المهاجم الأرجنتيني ديبالا كجزء من الصفقة.لكن تشير التقارير الأخيرة أن ديبالا يريد البقاء في اليوفي وقد يعود من عطلته الصيفية مبكرا من أجل البدء في تعلم أساليب ساري.وسيعود ديبالا إلى يوفنتوس في الخامس من أغسطس بعد أن تم إعطائه وقتًا إضافيًا للراحة بعد مشاركته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا هذا الصيف.