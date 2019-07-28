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رئيس برشلونة يكشف خطة برشلونة عند اعتزال ميسي

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كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي الإسباني عن خطة النادي لمرحلة ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل  
ويبلغ ميسي من العمر الآن 32 عامًا ، ويتوقع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة رحيل البرغوث الأرجنتيني في السنوات القليلة القادمةوقال بارتوميو في تصريحاته

التي نقلها موقع le10sport الفرنسي: نعتقد أنه من المهم العمل على فترة ما بعد ميسي ، آمل أن يلعب معنا لفترة طويلة ، ولكن بالتأكيد علينا أن نفكر في متى سيعتزل ميسي؟. 
وأضاف: هذا يجبر النادي على التعاقد مع لاعبين جدد مثل مارك أندريه تير شتيجن و فرينكي دي يونج و أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي.
وأتم بارتوميو قائلًا: يجب أن نفكر في المستقبل  و يجب أن نفكر في وقت التغيير هذا عندما يتوقف ليونيل ميسي عن ممارسة كرة القدم  ومع ذلك آمل أن يلعب معنا مواسم طويلة جدًا.
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