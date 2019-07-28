رئيس برشلونة يكشف خطة برشلونة عند اعتزال ميسي

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن خطة النادي لمرحلة ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
ويبلغ ميسي من العمر الآن 32 عامًا ، ويتوقع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة رحيل البرغوث الأرجنتيني في السنوات القليلة القادمةوقال بارتوميو في تصريحاته
وأضاف: هذا يجبر النادي على التعاقد مع لاعبين جدد مثل مارك أندريه تير شتيجن و فرينكي دي يونج و أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي.
وأتم بارتوميو قائلًا: يجب أن نفكر في المستقبل و يجب أن نفكر في وقت التغيير هذا عندما يتوقف ليونيل ميسي عن ممارسة كرة القدم ومع ذلك آمل أن يلعب معنا مواسم طويلة جدًا.
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