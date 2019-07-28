روما يسعى للانقضاض على نجم ريال مدريد ماريانو دياز

الخطة ب بالانقضاض على ماريانو دياز مهاجم الريال.
أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي روما الإيطالي يستهدف التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الإسباني هذا الصيف ، في حال فشل المسار المؤدي إلى جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.
وأوضح موقع le10sport الفرنسي أن جونزالو هيجواين هو أولوية روما لتعزيز هجوم الجيالوروسي في الانتقالات الصيفية الجارية ولكن إذا كان لم يكن هناك نتيجة إيجابية عن المسار المؤدي إلى هيجواين فسوف يستخدم روما
وقد أعطى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الضوء الأخضر لماريانو دياز لمغادرة الفريق هذا الصيف وسيتعين على روما أن يمنح مهاجم الريال راتبًا قدره 2.5 مليون يورو يتلقاها حاليًا في الفريق الملكي.
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