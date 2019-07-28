اليونايتد على أعتاب حسم صفقة نجم لاتسيو الإيطالي ميلينكوفيتش سافيتش

أصبح لاعب الوسط الصيربي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب نادي لاتسيو، على اعتاب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية عبر بوابة مانشستر يونايتد. واقترب اليونايتد من حسم الصفقة لصالحه بتقديمه عرض ليلبي طلبات مالك نادي لاتسيو لوتيتو المادية، بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات سهلة التحقيق و10 مليون يورو إضافات متعلقة بتحقيق الألقاب.

العرض المقدم من الشياطين الحمر لقى قبول من رئيس نادي لاتسيو والذي كان يرغب في الحصول على 90 مليون يورو للموافقة على رحيل نجم فريقه.

ويتواجد وكيل أعمال اللاعب في مدينة مانشستر منذ صباح السبت للتفاوض مع إدارة اليونايتد حول البنود الشخصية في عقد اللاعب مع الفريق في حال إتمام التعاقد معه.

في حال وصول ميلينكوفيتش سافيتش إلى الشياطين الحمر، فإن ذلك سيسهل من عملية خروج بوجبا من مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الحالية وأبرز المهتمين بضمه 15 مليون يورو كإضافات سهلة التحقيق و10 مليون يورو إضافات متعلقة بتحقيق الألقاب.العرض المقدم من الشياطين الحمر لقى قبول من رئيس نادي لاتسيو والذي كان يرغب في الحصول على 90 مليون يورو للموافقة على رحيل نجم فريقه.ويتواجد وكيل أعمال اللاعب في مدينة مانشستر منذ صباح السبت للتفاوض مع إدارة اليونايتد حول البنود الشخصية في عقد اللاعب مع الفريق في حال إتمام التعاقد معه.في حال وصول ميلينكوفيتش سافيتش إلى الشياطين الحمر، فإن ذلك سيسهل من عملية خروج بوجبا من مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الحالية وأبرز المهتمين بضمه ريال مدريد

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