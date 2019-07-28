رياضة | راموس يعلق على استمرار بيل مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعلق على استمرار بيل مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد بأنه وزملاؤه في الفريق سعداء باللعب مع الويلزي جاريث بيل وذلك عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة ال

أمريكية.



وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"لا نهتم للسوق وهنالك بعض الشائعات الكاذبة وهنالك الحقيقية".



واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "جاريث بيل؟ إنه زميلنا وسعداء باللعب معه لكن مستقبل كل شخص يعتمد عليه".



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل بات قريبًا من الدوري الصيني تحديدًا لفريق جيانجسو سونينج وأن تفاصيل صغيرة تفضل الطرفين عن التوصل لإتمام الصفقة.