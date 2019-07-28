رياضة | مانشستر سيتي يدخل الصراع مع الكبار لضم موهبة فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يدخل الصراع مع الكبار لضم موهبة فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتى الإنجليزى دخل فى صراع مع ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال صيف 2020.

وأكدت صحيفة "إندبندنت" أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع مبابي ليكون تعويضاً عن رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالى ".

وأشارت الصحيفة أن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى مهتم بضم اللاعب لصفوف فريقه بعد المستوى المذهل الذى يقدمه منذ أعوام.



وتابعت الصحيفة أن إدارة النادى الفرنسي ستحاول الإبقاء على نجم الفريق بزيادة راتبه إلى 860 ألف جنيه إسترلينى إسبوعياً