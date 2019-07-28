رياضة | أول رد فعل من نجم برشلونة على سباعية أتلتيكو مدريد في الملكي

الدولية للأبطال على ملعب ميتلايف ستاديوم فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جريزمان قام بعمل إعجاب على تغريدة أتلتيكو مدريد التى أعلن فيها فوزه الكبير على الملكي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إعجاب جريزمان بتغريدة ناديه السابق جاءت مباشرة عقب نهاية المباراة مشيرة إلى أنه مازال يتابع أخبار أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان صاحب الـ28 عاما انضم الصيف الحالي إلى برشلونة بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس والذي يبلغ 120 مليون يورو.