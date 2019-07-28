رياضة | أول رد فعل من نجم برشلونة على سباعية أتلتيكو مدريد في الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من نجم برشلونة على سباعية أتلتيكو مدريد في الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول رد فعل للفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عقب الفوز الكبير لناديه السابق أتلتيكو مدريد على ريال مدريد فى بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الكأس الدولية للأبطال على ملعب ميتلايف ستاديوم فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جريزمان قام بعمل إعجاب على تغريدة أتلتيكو مدريد التى أعلن فيها فوزه الكبير على الملكي.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جريزمان قام بعمل إعجاب على تغريدة أتلتيكو مدريد التى أعلن فيها فوزه الكبير على الملكي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إعجاب جريزمان بتغريدة ناديه السابق جاءت مباشرة عقب نهاية المباراة مشيرة إلى أنه مازال يتابع أخبار أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان صاحب الـ28 عاما انضم الصيف الحالي إلى برشلونة بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس والذي يبلغ 120 مليون يورو.