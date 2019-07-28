شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في ختام لقاءات بطولة الدوري الممتاز المصري 2018 - 2019، يستضيف النادي الأهلي مساء الأحد، غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 34 والأخير من عُمر المسابقة.

ومن المقرر إقامة المباراة باستاد برج العرب في الإسكندرية في الثامنة مساءً، بطاقم تحكيم مجري يقوده فرانس كاراكو، ويعاونه المساعدان اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش، وأدام فوركش حكمًا رابعًا.

ويأتي لقاء القمة رقم 118، المقرر بثه عبر قناتي «أون سبورت» و«نايل سبورت»، بعد حسم المارد الأحمر لبطولة الدوري منذ 3 أيام، بعد الفوز على المقاولون العرب بـ 3 أهداف مقابل هدف، فيما لم يشفع انتصار الزمالك على منافسه الإسماعيلي بنفس النتيجة، بسبب تعادله مع الجونة بنتيجة 2 – 2 قبلها.