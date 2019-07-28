شكرا لقرائتكم المقاصة يستطلع رأى الجهاز الفنى فى تدعيم الفريق بمدافع جزائرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستطلع مسئولو مصر المقاصة رأي الجهاز الفني للفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بمدافع جزائري، وذلك بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باعتبار لاعب من شمال أفريقيا لاعباً محلياً في الدوري العام، حيث يضم المقاصة 5 لاعبين أجانب في مقدمتهم جون أنطوي، خالد أوتشوا، باولون فوافي، أودو موسيس، شيملس بيكلي.

في سياق متصل يدخل الفريق الفيومي في معسكر مغلق بالأسكندرية اليوم الأحد، حيث اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في المعسكر، ضمن المرحلة الثانية لفترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

واللاعبون المختارون للمعسكر هم: أحمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى و أحمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي - أحمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر - اسلام جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.