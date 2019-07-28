النشرة الرياضية.. أول ظهور لتريزيجيه مع أستون فيلا.. وفريدة عثمان تكتب التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 27 يوليو.

أزمة جديدة.. سموحة يصعد ضد الزمالك بسبب أبو جبل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تقدمهم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك؛ لحصول مسؤوليه على توقيع حارس مرمى فريقه محمد أبو جبل.

سباحة.. فريدة عثمان تكتب التاريخ بميدالية برونزية في بطولة العالم

حققت السباحة المصرية فريدة عثمان، إنجازا جديدا بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة حالية في كوريا الجنوبية بسباق 50 مترًا فراشة.

طاقم مجري لإدارة القمة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدًا في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو (حكم ساحة) ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت و بولاش بوزاش ( مساعدين ) و أدام فوركش ( حكم رابع ).

تقارير: بيراميدز يقترب من إعلان صفقة جديدة

ذكرت تقارير في الصحافة الأوغندية أن إدارة نادي بيراميدز اقتربت من التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا.

محمد عطوة يعود لقائمة اهتمامات الزمالك

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قرر مسؤولو الزمالك عقد جلسة جديدة مع المدافع المصري محمد عطوة بعد فسخ عقده مع نادي الرائد السعودي، من أجل حسم ملف ضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يبقى الأمل في البرونزية.. فرنسا تنهي مغامرة مصر بمونديال اليد للشباب

ثأر المنتخب الفرنسي من هزيمته أمام المنتخب المصري في الدور الاول، وتغلب عليه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في دور قبل نهائي المونديال.

بالفيديو.. أول ظهور لتريزيجيه مع أستون فيلا.. والكشف عن رقم قميصه

شارك المصريان محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبي فريق أستون فيلا الإنجليزي أساسيين، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تعرف على موعد انضمام صلاح لتدريبات ليفربول

أكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي موعد عودة المصري محمد صلاح والبرازيليين روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر إلى معسكر الفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

قرعة البطولة العربية.. الإسماعيلي في مهمة صعبة .. والاتحاد يصطدم بالعربي الكويتي

اسفرت قرعة الدور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لموسم الجديد 2019-2020، التي اقيمت مساء اليوم السبت، عن وقوع الإسماعيلي في مواجهة أهلي بني غازي الليبي.

بالفيديو.. أبو تريكة يظهر في "ليلة أفريقيا" بلقاء الأساطير

عاد محمد أبو تريكة للظهور من جديد على البساط الأخضر بالمشاركة في مباراة للأساطير خلال احتفال "ليلة الكرة الأفريقية" حيث لعب ضمن أساطير أفريقيا أمام أساطير توجو.