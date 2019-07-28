ليست المرة الأولى.. 11 مواجهة سابقة للأهلي البطل أمام الزمالك كوصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ألمح الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن مواجهة الفريق المقبلة أمام الزمالك، لن تكون الأولى حين يكون قبلها الفريق الأحمر متوجًا باللقب وفي مواجهته الغريم التقليدي الفريق الأبيض كوصيف.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر فيسبوك :" هل تعلم أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها فريقنا الزمالك وهو وصيفاً للدوري بعد حسم اللقب مباراة الغد هي رقم ١٢ أمام الزمالك بعد التتويج باللقب".
ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019، والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.
وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية دون رد، ليفوز بذلك بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه.
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