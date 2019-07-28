وزير الرياضة: شباب مصر اثبتوا في بطولة افريقيا انهم علي قدر المسئولية

كرم الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة ، المتطوعين من شباب مصر واللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية رقم ٣٢ لكرة القدم والتي إستضافتها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو علي ٦ ستادات، وذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية ولفيف من الاعلاميين والصحفيين.

أكد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي حظيت به بطولة كأس الأمم الافريقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً لتضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، مبيناً أنه لم يدخر أحداً جهداً كي تظهر البطولة في أفضل صورة.

ووجه الدكتور اشرف صبحي الشكر والتقدير لرئيس اللجنة المنظمة وكافة لجان البطولة ، وكرم وزير الشباب والرياضة رؤساء اللجان المنظمة ، ورؤساء الاستادات التي أقيمت عليها البطولة، بالاضافة الي تكريم رؤساء المجموعات.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لغرفة العمليات المركزية، وقام الدكتور أشرف صبحي بتكريم ممثلي الوزارات بغرفة العمليات من ممثلين لوزارات الدفاع ، الخارجية، الطيران المدني، النقل، التنمية المحلية، المالية، الاتصالات، الصحة،الداخلية، السياحة، الكهرباء، وهيئة الإسعاف، والشركة القابضة لمياه الشرب.

ووجه وزير الشباب والرياضة التحية والشكر والتقدير لشباب مصر من المتطوعين المشاركين

في الاحتفال قائلا :"شباب مشرف على قدر المسئولية، نتشرف بوجودكم اليوم ، وكان لدينا اصرار علي الالتقاء بكم وتوجيه الشكر لكم والإشادة بمجوداتكم الكبيرة خلال فعاليات بطولة أمم افريقيا".

تابع الدكتور أشرف صبحي :" بذلتم جهود صادقة حتي تخرج هذه البطولة بهذا الشكل ، وأثني كثيراً على مظهركم المشرف الذي ظهرتم به خلال البطولة، مما أعطي انطباع كبير لدي كافة الوفود والفرق بل العالم بان مصر تذخر بالعديد من الطاقات الشبابية المشرفة والتي تستطيع تحمل المسئولية".

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أشرف صبحي عن تدشين كيان جامع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للمتطوعين المشاركين في بطولة كأس الامم الافريقية للاستثمار في طاقاتهم في البطولات او الفعاليات التي ستنظمها مصر وسيكون لهذا الكيان مجلس تنفيذي يدير هذا الكيان.

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