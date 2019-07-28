شكرا لقرائتكم الأسترالية شاينا جاك تسقط في فحص المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غوانغجو (كوريا الجنوبية) - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 21:47

أعلن الاتحاد الأسترالي للسباحة اليوم (السبت) أن شاينا جاك التي انسحبت من منتخب بلادها المشارك في بطولة العالم المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، خضعت لفحص منشطات أظهر وجود مادة محظورة.



وأشار الاتحاد الى أن السباحة البالغة من العمر 20 عاما، والتي انسحبت "لأسباب شخصية" من المنتخب الأسترالي قبل انطلاق منافسات بطولة العالم 2019، خضعت للفحص في 26 حزيران/يونيو. وغادرت جاك برفقة مسؤولين في الاتحاد، معسكر تدريب للمنتخب كان مقاما في اليابان، بعد ظهور نتائج الفحص الذي أقيم خارج المنافسات الرسمية.

وكانت جاك ضمن المنتخب الأسترالي الذي حطم الرقم القياسي العالمي في سباق البدل 4*100 م حرة، وذلك ضمن ألعاب الكومنولث 2018.

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وأكدت الرئيسة التنفيذية للاتحاد لاي راسل في بيان أن الهيئة الأسترالية "ملتزمة دائما وأبدا بنظافة الرياضة (...) لقد اعتمدنا بشكل دائم مقاربة صفر تسامح حيال التنشط، ودعمنا بشكل قوي المقاربة المعمقة والقوية حيال فحوص المنشطات هنا (في أستراليا) وما وراء البحار".

من جهتها، نفت السباحة الشابة في بيان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون قد "تناولت المادة (المحظورة) بعلمي".

أضافت "السباحة هي شغفي منذ كنت في العاشرة من العمر، ولن أقوم أبدا بشكل متعمد بتناول مادة محظورة تقلل من احترام رياضتي أو تهدد مسيرتي"، علما بأن الاتحاد الأسترالي أوقفها عن المنافسات بشكل موقت.