شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لإفساد فرحة الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 21:04

يلتقي الأهلي مع الزمالك غدا (الأحد) على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ختام بطولة الدوري المصري لكرة القدم ، وتعد المباراة من دون فائدة بعد تتويج الفريق"الأحمر" باللقب إثر الفوز على المقاولون العرب (3-1) في المباراة الأخيرة ، علما أنه رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق خمسة نقاط عن غريمه "الأبيض"، وتعد المباراة بطولة خاصة لجماهير الناديين نظرا للتنافس الكبير بين قطبي الكرة المصرية ، وسيفتقد الأهلي الحارس شريف إكرامي والمدافعين محمد محمود ومحمود وحيد بداعي الإصابة .



يعول المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في التشكيل الأساسي على كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وعلي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني في الدفاع ، وعمرو السولية وحسام عاشور ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات في الوسط ، ووليد أزارو في الهجوم .

من جهته ، يأمل المدير الفني للزمالك خالد جلال إفساد فرحة الجماهير الحمراء بالبطولة ، وتعويض جماهير ناديه الحزينة لخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة بعد التعادل مع الجونة في المباراة قبل الأخيرة والذي كان سببا في خسارة البطولة التي قفز إلى صدارتها خلال الموسم في أكثر من مرة .

يغيب عن الفريق"الأبيض" الحارس الدولي محمود جنش للإصابة، ولاعب الوسط يوسف أوباما للإيقاف، فيما يبرز في التشكيل الأساسي عمر صلاح في حراسة المرمى ، وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز للدفاع ، وطارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو للوسط ، وعمر السعيد للهجوم .