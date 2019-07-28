شكرا لقرائتكم المقاصة يدخل معسكرا مغلقا استعددا للموسم الجديد بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في معسكر مغلق بالأسكندرية اليوم الأحد، حيث اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في المعسكر، قبل رفع اسم اسلام جابر المنضم مؤخراً إلى الزمالك، وذلك ضمن المرحلة الثانية لفترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة أن قائمة الفريق تشهد ضم مجموعة من الصاعدين مواليد 97 للمعسكر تحسبا لقيدهم في القائمة وفقا للوائح اتحاد الكرة .

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وأشار هويدي ، بان معسكر الاسكندرية سيشهد عدد من المباريات الودية "متدرجة المستوى" لتجهيز اللاعبين لأعلي فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واللاعبون المختارون للمعسكر هم: أحمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى و أحمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي - أحمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.