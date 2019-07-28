لاعبو الزمالك عن الممر الشرفي للأهلي: "في المشمش"

كتب: محمود فؤاد
تحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيما بينهم خلال معسكر لقاء القمة أمام النادي الأهلي، عن فكرة تنظيم ممر شرفي للفريق الأحمر، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الـ 41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي، ووصوله للنقطة 77.
وأكد لاعب في الفريق كان متواجدًا في الجلسة التي عُقدت بالمعسكر، أن اللاعبين تحدثوا بسخرية عما تردد والبعض منهم ردد عبارة : "ممر شرفي ايه دا في المشمش ".
القمة 118 على صفيح ساخن
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في لقاء القمة 118، غدًا الأحد على ملعب برج العرب...
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