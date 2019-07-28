فرج عامر: سموحة تعرض هذا الموسم لمؤامرة لكي يهبط للدرجة الثانية

رضا علي
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن فريقه تعرض لمؤامرة ومطاردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية .
وتابع " عامر " خلال مادهلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" , والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر", : في واحد شخصية قوية جدا في الوسط الرياضي وعلى علاقة مع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، جالي بيتي وقالي خلي بالك ووقف الهجوم على الاتحاد علشان في خطة عشان تنزل درجة تانية
مضيفا ان فريقه دائما ما يسعى كل عام للوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على اللقب، ولكن ما حدث هذا العام كان مؤامرة
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