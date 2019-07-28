رياضة | وصول مدافع منتخب قطر إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول مدافع منتخب قطر إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدولي القطري خورخي بو علام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري إلى برشلونة من أجل الانضمام لمعسكر الفريق في مدينة "أولوت" الإسبانية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "وصول خوخي بو علام لبرشلونة للإنضمام إلى معسكر الزعيم في أولوت". ومن الجدير بالذكر أن نادي السد يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق موسم 2019 / 2020، وينتظر الفريق مواجهة نارية أمام مواطنه الدحيل في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم 6 أغسطس المقبل.

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