رياضة | مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه النهائي من مسألة الاستمرار مع يوفنتوس من عدمه وذلك وسط اهتنام خاص من نادي مانشستر يونايتد من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.
وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا يريد البقاء في يوفنتوس ومحاولة حجز مركزه في فريق المدرب ماوريسيو ساري.
ويعد ديبالا أحد أبرز عناصر يوفنتوس إلا أنه انخفضت أسهمه مع السيدة العجوز بعدما انضم كريستيانو رونالدو إلى الفريق حيثُ قاد خط هجوم اليوفي.
وانضم ديبالا إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من باليرمو وخاض مع اليوفي 42 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.