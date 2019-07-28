رياضة | مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه النهائي من مسألة الاستمرار مع يوفنتوس من عدمه وذلك وسط اهتنام خاص من نادي مانشستر يونايتد من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا يريد البقاء في يوفنتوس ومحاولة حجز مركزه في فريق المدرب ماوريسيو ساري.