شكرا لقرائتكم خبر عن الدعيع لـ«الشقردية»: ادعموا ناديكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض )

طالب الحارس الهلالي السابق عبدالله الدعيع جماهير الزعيم «الشقردية» بالوقوف مع إدارة النادي الحالية برئاسة فهد بن نافل وتقديرها للعمل الذي تقوم به لمصلحة الزعيم.

وأضاف: «الجميع يدرك بلا شك بأن الهلال تنتظره مباراة مهمة أمام الأهلي آسيوياً، ولهذا يجب علينا جميعا كهلاليين ترك جميع الأمور والملفات الي تخص الإدارة، ‏والتركيز على دعم الفريق في الفترة القادمة، فالإدارة الهلالية منذ تعميدها من قبل هيئة الرياضة وهي تعمل على ساق وقدم لإسعاد جماهير الزعيم باللقب الآسيوي، ودعم الإدارة واللاعبين في هذا التوقيت من أهم الأمور التي تجعل الفريق يسير بخطى ثابتة لتحقيق الهدف المنشود وهو الاستمرار في جلب البطولات بإذن الله».

واختتم الدعيع حديثه بقوله: «كلنا ثقه في العمل الذي يقدمه رئيس النادي الحالي فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته، وبمشيئة الله يحالفهم التوفيق والنجاح».