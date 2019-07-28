شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله يبدأ التهديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في أول ظهور له بعد تحسين وتمديد عقده الاحترافي بـ24 ساعة، نجح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدفين في ثالث لقاءات النصر الودية الذي انتهى بهدفين لمثلهما لاشتوريل برايا البرتغالي.

دخل المدرب فيتوريا بمعظم العناصر الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها في لقاء الوحدة الإماراتي باستثناء الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد الذي حل بديلا عنه عوض خميس، فيما غاب البرازيلي جوليانو والمهاجم عبدالله آل سالم للإصابة. وكان الفريق البرتغالي البادئ بالتسجيل في أول 10 دقائق بالمباراة، قبل أن يسجل المغربي حمدالله هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة بيتروس المرتدة من الحارس، وفي مطلع الشوط الثاني عاد حمدالله وسجل الثاني من نقطة الجزاء، قبل أن يلحق الفريق البرتغالي بالتعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.