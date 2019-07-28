شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي «حائر» في الرابع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها المطلعة، أن المدير الفني لفريق الأهلي برانكو سيعقد اجتماعاً اليوم (الأحد) مع مجلس ادارة النادي والمشرف العام للفريق الأمير منصور بن مشعل، وذلك من أجل تحديد واختيار القائمة التي ينوي رفعها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل خوض لقاءي دور الستة عشر ضد الهلال.

وتشير المصادر إلى أن برانكو يضع في حساباته قيد عمر السومة وجانيني ودي سوزا، ليبقى الاختلاف حول الصربي دانييل اليكستش والبوسني ساريتش، اللذين سيفاضل بينهما مساء اليوم .

من جهةً أخرى، يعاود الفريق تدريباته اليوم (الأحد)، وذلك بعد فراغهم من الإجازة التي منحها مدرب الفريق للاعبين عقب وصولهم من النمسا في ختام معسكر الفريق الإعدادي.