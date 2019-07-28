الوحدة تواجه الحزم واتحاد كلباء وديا

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يعاود لاعبو الوحدة صباح اليوم (الأحد) تدريباتهم الاعتيادية بمعسكرهم المقام حاليا بسلوفينيا بعد أن منحهم الجهاز الفني إجازة لمدة 48 ساعة لتكملة برنامج المعسكر الذي ينتهي في العاشر من شهر أغسطس القادم، إذ ينتظر اللاعبون 4 وديات؛ أمام فريق الحزم يوم الجمعة القادم، وضد اتحاد كلباء الإماراتي يوم السبت القادم، فيما يبحث الجهاز الإداري عن توفير لقاءين وديين آخرين، قبل العودة إلى مدينة جدة لإجراء لقاء ودي قبل مواجهة الاتفاق في أولى جولات مواجهات دوري المحترفين السعودي.

يعاود لاعبو الوحدة صباح اليوم (الأحد) تدريباتهم الاعتيادية بمعسكرهم المقام حاليا بسلوفينيا بعد أن منحهم الجهاز الفني إجازة لمدة 48 ساعة لتكملة برنامج المعسكر الذي ينتهي في العاشر من شهر أغسطس القادم، إذ ينتظر اللاعبون 4 وديات؛ أمام فريق الحزم يوم الجمعة القادم، وضد اتحاد كلباء الإماراتي يوم السبت القادم، فيما يبحث الجهاز الإداري عن توفير لقاءين وديين آخرين، قبل العودة إلى مدينة جدة لإجراء لقاء ودي قبل مواجهة الاتفاق في أولى جولات مواجهات دوري المحترفين السعودي.

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