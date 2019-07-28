شكرا لقرائتكم خبر عن «أبرار» تتوج بالبرونزية في دولية الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (عمّان) حصدت البطلة حصدت البطلة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019، التي أقيمت مؤخراً في الأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي، والتي شارك بها عدد من الدول العربية والأجنبية، ونالت أبرار بخاري الميدالية البرونزية عن وزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها (الجمعة) على لاعبة المنتخب الإماراتي، كما سبق لأبرار تحقيق الميدالية البرونزية في البطولة العربية ١١ للتايكوندو في المغرب. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري، أنه فخور بما حققه أبطال المنتخب السعودي للتايكوندو من إنجازات في هذه البطولة، مع شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لدعمه المتواصل لمنتخب التايكوندو، كما وعد العمري بتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.



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