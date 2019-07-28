شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري هلالي لـ2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تواصل الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل جهودها ومساعيها في تجديد عقود اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، فبعد الانتهاء من تجديد عقد المدافع محمد جحفلي لمدة 3سنوات، تسعى إدارة النادي لحسم أمر تجديد النجم سالم الدوسري لـ3 سنوات قادمة، إذ ذكر مصدر لـ "الخليج 365" بأن الطرفين اتفقا على جميع بنود العقد، والتوقيع سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة رغم تلقيه عدة عروض محلية وخارجية، لكن رغبة الدوسري في التجديد مع الزعيم حسمت بقاءه.

من جانب آخر، يعاود الفريق تدريباته الاعتيادية على ملاعب النادي مساء غدٍ (الاثنين) بعد الراحة التي منحها المدرب الهلالي رازفان لمدة 3أيام للاعبي الفريق بعد فراغهم من معسكر الإعدادي الخارجي الذي أقيم في النمسا لمدة 21يوماً، حيث سيبدأ المدرب رازفان التحضير لمباراة الفريق أمام الأهلي يوم الثلاثاء السادس من شهر أغسطس القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب رزافان إقامة معسكر قصير بجدة قبل خوض المواجهة الآسيوية المرتقبة لتعويد اللاعبين على أجواء «عروس البحر الأحمر».