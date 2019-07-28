شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يلعب في بيروت والشباب ينتظر بطل المجموعة B والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

أوقعت قرعة دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس» التي سُحبت أمس (السبت) بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، فريق الاتحاد في مواجهة العهد اللبناني ذهابا في جدة وإيابا في بيروت، فيما يواجه الشباب المتأهل من تصفيات المجموعة (B) التي تضم البنزرتي التونسي، بطل جيبوتي، بطل جزر القمر، الساورة الجزائري، وأوقعت القرعة الوداد المغربي في مواجهة صعبة أفريقية أمام المريخ السوداني، فيما سيواجه (حامل اللقب السابق) النجم التونسي نظيره شباب الأردن، كما ستشهد مباريات الدور الـ32 مواجهة خليجية تجمع الجزيرة الإماراتي بالنصر العماني، والسالمية الكويتي سيحل ضيفا على القوة الجوية العراقي، إذ ستقام منافسات هذا الدور من 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر القادمين.

وستكون مواجهات دور الـ32 على النحو التالي: الاتحاد × العهد اللبناني، السالمية الكويتي × القوة الجوية العراقي، الشباب × المتأهل من المجموعة B، النجم الساحلي التونسي × شباب الأردن، نواذيبو الموريتاني × الجيش السوري، الوداد البيضاوي المغربي × المريخ السوداني، أهلي بنغازي الليبي × الإسماعيلي المصري، الجزيرة الإماراتي × النصر العماني، الهلال السوداني × الوصل الإماراتي، الاتحاد السكندري المصري × العربي الكويتي، المتأهل من المجموعة A × أولمبيك أسفي المغربي، الترجي التونسي × النجم اللبناني، ظفار العماني × مولودية الجزائر، الشرطة العراقي × الكويت الكويتي، هلال القدس الفلسطيني × الرجاء البيضاوي المغربي، المحرق البحريني × شباب قسطنينة الجزائري.