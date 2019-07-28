شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات تجهّز «البليدز» للبريميرليجشيفيلد يونايتد بفكر سعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي وتيرة استعداداته لموسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته مجدداً وصعوده الموسم الماضي، إذ أبرم النادي (العائد ملكيته لرئيس الهيئة العامة للرياضة السابق الأمير عبدالله بن مساعد) 5 صفقات كان النصيب الأوفر منها لمركز الهجوم، وخاض الفريق حتى الآن أربع مباريات ودية تخللتها خسارة واحدة فقط.

"الخليج 365" تسلّط الضوء على آخر استعدادات النادي عبر التقرير التالي:

5 صفقات تدعم الفريق

رغم تميز ثنائي خط الهجوم بيلي شارب وديفيد ماكغولدريك، إلا أن المدير الفني كريس وايلدر رأى أن يتم تدعيم الفريق بعدد من المهاجمين، بدأها بالإيرلندي كالوم روبينسون من نادي بريستون نورث، إضافة إلى الإنجليزي رافائيل موريسون من أوسترسوند السويدي، والفرنسي ليس موسيت من بورنموث الإنجليزي، فيما دعّم خط دفاعه بالخبير فيل جاغيلكا قائد إيفرتون السابق والعائد مجدداً لفريقه، فيما كان نصيب خط الوسط صفقة وحيدة من فريق كوينز بارك لوك فريمان.

معسكر البرتغال و4 وديات

أقام الملقب بـ(السيوف)؛ أي (البليدز) معسكراً إعدادياً في البرتغال تم خلاله خوض مباراة ودية أمام ريال بيتيس الإسباني تمكن من الفوز عليه بهدف دون رد، ليعود إلى شيفيلد ويخوض ثلاث مباريات، انتصر أمام نورثهامبتون بهدفين، وخسر أمام بيرتون ألبيون بنتيجة 2/‏‏1، فيما تغلّب (الثلاثاء) بخماسية نظيفة على تشيسترفيلد كان نصيب القائد منها بيلي شارب هاتريك.

ترميم المتجر

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ونجحت إدارة النادي من إعادة ترميم متجر النادي وافتتاحه استعداداً لاستقبال الجماهير الموسم القادم، حيث تم ذلك بحضور المدير الفني كريس وايلدر وعدد من نجوم الفريق، كما تم تدشين الطقم الجديد للفريق الذي حمل الراعي الجديد للنادي والذي تم التوقيع معه بعد إعلان صعوده إلى البريميرليج.

الهدف البقاء

أهداف الفريق للموسم القادم واضحة وأعلن عنها الجهاز الفني، وهي البقاء في الدوري، وذلك من خلال المحافظة على طريقة اللعب بتواجد خمسة لاعبين في الخلف، وثلاثي خط الوسط واللعب بمهاجمين في المقدمة، وهي الطريقة التي نجح الفريق خلالها في تحقيق العديد من الأرقام المميزة خلال السنتين الأخيرتين.

صفقات جديدة

يتطلع كريس وايلدر إلى التوقيع خلال الأيام القادمة مع لاعب وسط توتينغهام بن أوسبورن بعد أن رفع (البليدز) العرض المقدم من 3 ملايين جنيه إسترليني إلى 5 ملايين، حيث ستكون وبحسب الأخبار الإعلامية صفقة ثانية إلى جانب الحارس دين هندرسون والذي حصل مع الفريق الموسم الماضي على جائزة أفضل حارس في دوري التشامبيونشيب، كما أن إدارة النادي قررت منح كريس وايلدر ميزانية انتقالات إضافية وذلك تقديراً للعمل المقدم من قبله، إضافة إلى مراجعة عقده وتحسينه لثلاث سنوات بميزات إضافية.

تطلعات وآمال

تتطلع الجماهير العربية والسعودية خاصة إلى الظهور الأول لشيفيلد يونايتد، الذي يمتلك الأمير عبدالله بن مساعد 50% من حصته، وإلى ظهور متميز يلبي تطلعات الجماهير الرياضية.