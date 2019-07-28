شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف وغرامة مالية تنتظر كهربا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

تنتظر لاعب الزمالك السابق محمود كهربا عقوبة الإيقاف التي تراوح بين 4 إلى 6 أشهر، بجانب تغريمه مبلغا ماليا كبيرا، وإيقاف النادي البرتغالي عن التعاقدات لفترتين، أكد ذلك المحاضر بالفيفا والمحامي الدولي للوائح والقوانين نصر عزام الذي بين موقف الزمالك في أزمة هروب اللاعب كهربا، مشيرا إلى أن عقد اللاعب سليم 100%، وأن الفيفا في التقاضي على العقود يلجأ لاتحاد الكرة المحلي.

وكان كهربا قد استعان بمدربه السابق في الزمالك أوجوستو إيناسيو المدير الفني الحالي للنادي البرتغالي للهروب من القلعة البيضاء بدعوى عدم صحة توثيق تجديد عقده مع الزمالك بعدما فشل في الحصول على عرض للعب بالدوري التركي.

إلى ذلك يرفض نادي الزمالك الاستسلام في أزمة كهربا، مؤكدا أنه سيشكو اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي الذي يرتبط بعقد مع القلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ورفض نادي الزمالك إرسال البطاقة الدولية لكهربا وفقا لطلب النادي البرتغالي، الأمر الذي قد يجعله يلجأ للفيفا للعب بطاقة مؤقتة لحين فض النزاع القائم بينه وبين ناديه، وهو ما يجعله يعاني من الإيقاف مستقبلا وكذلك النادي الذي سيتعاقد معه.