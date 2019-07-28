شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يواجه الجزائر فى مباراة تحديد المركر الثالث والرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب رجال الكرة الطائرة مع نظيره الجزائرى فى إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس .

خسر منتخب رجال الطائرة من نظيره التونسى صاحب الأرض فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا بنتيجة 3/1 .

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وشهدت مشاركة منتخب الفراعنة فى البطولة تحقيق الفوز على المغرب 3 / 1 ثم بوروندى 3 /0 قبل أن يلتقى الكاميرون أمس أويخسر 3 /0 ، لينجح فى تحقيق الفوز على الكونغو 3 /0 .

تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه