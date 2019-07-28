شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك بالقمة و "ضربتين في الراس توجع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد اللطيف فى تصريحات تلفزيونية : " الزمالك هو من فرط في الدوري والفوز علي الأهلي أقل ترضية للجمهور".
تابع نجم الزمالك الأسبق :" لابد أن يتغير تفكير خالد جلال، أهم شىء أن لا نخسر غدا، "ضربتين في الراس توجع ، لازم نلعب على المكسب".
أكمل :" أيمن حفني لابد وان يتواجد منذ بداية المباراة، وان يتم غلق منتصف الملعب أمام لاعبي الاهلي بثلاثة لاعبين من الأبيض أراها مباراة "أعصاب"، من يملك الثبات الانفعالي والهدوء سيفرض سيطرته، اتمنى ان تتحلى المباراة بالروح الرياضية اولاً، "كلنا مصريين"
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