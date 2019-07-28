‎طارق يحيى: القمة هامة للزمالك لتعويض خسارة الدوري...

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جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة القمة هامة للأبيض لتعويض خسارته لقب الدوري المصري. وقال يحيى فى تصريحات تلفزيونية: "مباراة القمة مهمة حتى وإن حُسم الدوري، هناك دوافع كثيرة عند الفريقين، والزمالك يهمه الفوز لكي يعوض خسارة الدوري". أكمل نجم الزمالك الأسبق : "ومن ناحية أخرى الأهلي يريد تأكيد أحقيته بالتتويج بالدوري، فكان خارج المنافسة بعض الشىء، لكنه جاء من بعيد وهذا شيئ جيد ويحسب له لكي ينهي الموسم بدون خسارة من المنافس".

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