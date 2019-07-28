تصريحات السبت..مدرب الزمالك يوجه رسالة للاعبيه.. وزيدان يعلق على السقوط أمام أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم السبت 27 يوليو 2019.

الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر الأهلي والزمالك لضم أفشة؟.. ورغبة اللاعب

لم تتحدد الوجهة المقبلة للاعب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب نادي بيراميدز حتى الآن، في ظل وجود صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك من أجل الحصول على توقيعه.

سنعيد الفارق لخمس نقاط".. هل "تنقلب" نبوءة ساسي قبل القمة 118 (فيديو)

قبل مواجهة القمة فى نهاية مارس الماضي دخل فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول نجم الأهلي في حوار كوميدي خلال معسكر المنتخب التونسي استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

مدرب الزمالك يوجه رسالة للاعبيه قبل القمة 118

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل ضمن الجولة الـ34 من مسابقة الدوري.

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وكيل عبد الشافي: عقده مع الزمالك سيكون 3 سنوات.. والصفقة ستُعلن عقب القمة

رجوع عبد الشافي يضع على عاتقه الحلم طموحه البطولات مش محتاجة حد يكلمه هو جاي عشان ياخد بطولات للنادي سواء شارك أو كابتن للفريق

زيدان: نتحمل جميعاً الخسارة من أتليتكو.. ولدي فريقاً سيُنافس

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه غير قلق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها النادي الملكي من جاره أتليتكو مدريد ببطولة كأس الأبطال الدولية.

مصدر يوضح لمصراوي سبب تعثر صفقة انتقال جون أنطوي للزمالك

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن مفاوضاتهم مع اللاعب الغاني جون أنطوي قد توقفت مع نظرائهم في نادي مصر المقاصة.

القمة 118.. طارق يحيى: أقرب للتعادل.. لكن لا تأمن روح الزمالك

يتوقع طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة ستكون أقرب للتعادل، مؤكدًا أن معنويات الأهلي ستكون مرتفعة بعد تتويجه بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه.