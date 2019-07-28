تعرف على مواعيد مباريات اليوم " أحد نهاية الدوري" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة. ففي الدوري المصري يواجه الأهلي والذي حسم لقب الدوري لصالحه، بنظيره الزمالك، في مواجهة القمة بختام مسابقة الدوري الممتاز. الدوري المصري Advertisements 08:00 ـ الأهلي VS الزمالك ـ القناة الناقلة: أون سبورت. مبارايات ودية 21:00 ـ ميلان vs بنفيكا

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