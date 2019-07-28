القمة 118.. طارق يحيى: أقرب للتعادل.. لكن لا تأمن روح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتوقع طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة ستكون أقرب للتعادل، مؤكدًا أن معنويات الأهلي ستكون مرتفعة بعد تتويجه بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه.

ويواجه الأهلي بطل الدوري نظيره الزمالك صاحب المركز الثاني في مباراة القمة 118 بالدوري على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد.

وقال يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد": "نتيجة القمة أقرب للتعادل، رغم أن حظوظ الأهلي أكبر نظرًا لتتويجه بالدوري، لكن لا تأمن روح الزمالك ورغبتها في تعويض الجماهير".

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وأضاف: "أتوقع ظهور لاعبي الزمالك بروح عالية أمام الأهلي من أجل تحقيق الفوز، وأتمنى أن يخرج الفريق منتصرًا في القمة".

من جانبه، عدد يحيى مفاتيح لعب الزمالك قائلا: "من أهم المفاتيح طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد إبراهيم، بجانب عمر السعيد وعبدالله جمعة وحمدي النقاز".

وأشار إلى أن كل من رمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات يعتبروا من أهم أسلحة الأهلي.

يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (3-1)، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك.