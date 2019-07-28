إسبانيا تعبر البرتغال وتتوج بكأس أوروبا للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان-(د ب أ): توج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاما عبر الفوز على نظيره البرتغالي 2 /صفر اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة المقامة في ارمينيا. وتقمص فيران توماس دور البطولة وسجل هدفي الفوز للماتادور الإسباني في الدقيقتين 34 و51. وتوج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الأولى منذ 2015 والمرة الثامنة في تاريخه.

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