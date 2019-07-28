بالفيديو.. أبو تريكة يظهر في "ليلة أفريقيا" بلقاء الأساطير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): عاد محمد أبو تريكة للظهور من جديد على البساط الأخضر بالمشاركة في مباراة للأساطير خلال احتفال "ليلة الكرة الأفريقية" حيث لعب ضمن أساطير أفريقيا أمام أساطير توجو. واستضافت دولة توجو حدثها الدوري المسمى "ليلة الكرة الأفريقية" للمرة السادسة، وأقيم اللقاء الاحتفالي بين أساطير أفريقيا وأساطير توجو. وتواجد ضمن أساطير أفريقيا رفقة أبو تريكة دانيل أموكاشي، ديديه زوكورا، جوزيف أنطوان بيل، حاج ضيوف، وباتريك مبوما. وأحرز محمد أبو تريكة هدف في المباراة التي انتهت بفوز أساطير توجو بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم أساطير أفريقيا 2-1.

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