مران الزمالك.. جلال يحذر من ثلاثي الأهلي قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اختتم فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت استعدادًا للقاء الأهلي والمقرر لها غدًا الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن مدرب الفريق خالد جلال حرص على منح اللاعبين بعض التعليمات لتطبيقها في اللقاء.

وعقب التدريب القى المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين شرح خلالها نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ليحذر من الثلاثي علي معلول وحسين الشحات ورمضان صبحي.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، غدًا الأحد، في تمام الثامنة مساءً على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

ولا يمتلك الزمالك فرصة المنافسة على الدوري حيث يبتعد عن الأهلي المتوج مؤخرًا بالدرع بفارق خمس نقاط كاملة قبل جولة على نهاية المسابقة.

وكان الأهلي توّج باللقب بعد فوزه في المباراة الماضية على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول والذي جمع بين الأهلي والزمالك انتهى بالتعادل السلبي.