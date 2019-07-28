سليمان والشحات ورمضان يقودون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

أظهر المران الأخير للأهلي قبل مباراة الزمالك المقرر لها اليوم في القمة 118، والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة للدوري الممتاز، اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي خاص به المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب.

ومن المتوقع أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان، وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو في خط الهجوم.

وتوج الأهلي رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بفوزه في المباراة السابقة على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.